Prima uscita per la Polisportiva Santa Maria nel ritiro presso il centro sportivo di San Gregorio Magno. I giallorossi di Gianluca Esposito, contro la compagine locale che milita nel campionato di prima categoria hanno sosteunto un proficuo allenamento dopo giorni di lavoro atletico e tecnico-tattico. E il tecnico di Nola, ha fatto rotuare tutti gli uomini che stanno svolgendo la preparazione. Per la cronaca la squadra neopromossa in serie D ha vinto 1-0. L'unica rete che ha deciso questo match amichevole è stata siglata dall'under Pietro Citro, 17 anni. Il prossimo test match tra due giorni sabato 22, sempre a San Gregorio Magno, avversario l'Sv Sport Management. Fischio d'izio alle ore 17.30. © RIPRODUZIONE RISERVATA