Pareggio mancato. «Non posso rimproverare niente alle ragazze. Sono contentissimo della prestazione. Hanno messo impegno, cattiveria, tutto», dichiara il tecnico Gerardo Alfano. Pomigliano-Fiorentina è finita 0-1, decisa dalla serba Milica Mijatovic. «Paghiamo purtroppo un episodio, quello del rigore sbagliato», ricorda l’allenatore granata. «Abbiamo subìto gol al 44’, che ha fatto cambiare umore, ma siamo stati in partita». Le pantere hanno tenuto testa alle quotate viola, guidate da Patrizia Panico. «Abbiamo disputato una buona gara contro una grande squadra», asserisce il coach classe 1982.

Pomigliano volentereso. «Le ragazze stanno facendo un lavoro intenso. Le partite sono difficili e non ci può girare sempre male. Dobbiamo lavorare in settimana per cercare di limitare gli errori», suggerisce Alfano alle sue calciatrici.

All’orizzonte il Parma. «Siamo 10 squadre forti, andremo a giocarcela. Dobbiamo iniziare a fare punti ed essere più cinici. I complimenti non servono più». Fuori uso lo stadio Ugo Gobbato, capitan Martina Fusini e compagne hanno giocato al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. «Ringrazio la solerzia della società presieduta da Raffaele Pipola e del dirigente Salvatore Piccolo per la soluzione trovata rapidamente», conclude Alfano.