Interruzione e ripartenza. Dopo la sconfitta interna con la Sampdoria (0-1) Manuela Tesse torna a guidare nuovamente il Pomigliano. Esonerato il tecnico Domenico Panico, nonostante i risultati conseguiti e il settimo posto delle pantere in classifica. La società granata, presieduta da Raffaele Pipola, comunica il cambio in panchina e ringrazia il coach napoletano per il lavoro svolto durante la sua gestione.

Riannoda il filo l’ex calciatrice classe 1976, già artefice della promozione in A del club campano. Breve la sua esperienza nella massima serie, durata appena tre giornate. La sconfitta all’esordio (sabato 28 agosto 2021) contro la Juventus campione d’Italia (3-0), il pareggio (2-2) allo stadio Ugo Gobbato con l’Empoli (domenica 5 settembre) e il ko interno (1-2) con la Roma (11 settembre).

«Lavoro la parola magica», dichiara Tesse. «Sono contenta di essere tornata. La classifica è corta. Ci sono diverse squadre nel giro di due punti. Tutte vogliono salvarsi», spiega l’allenatrice di Sassari. Capitan Deborah Salvatori Rinaldi a quota 16 punti, Fiorentina ed Empoli appaiate a 15, Napoli femminile a 14, più staccate Lazio (4) e il fanalino di coda Hellas Verona (1). «La formazione è cambiata da quando sono andata via», osserva Tesse. «La squadra non ha mai perso la sua caratteristica peculiare: aggressività. È venuta a mancare nelle ultime partite. Bisogna recuperare questo tratto distintivo e poi apporteremo i necessari correttivi», avverte Tesse, che è stata in passato collaboratrice tecnica di Carolina Morace al Canada femminile.

«Queste ragazze sono fortissime. Lo pensavo prima, l’ho pensato quando stavo a casa, e lo penso ancora adesso. Bisogna dimostrarlo sul rettangolo verde, perché il campo dà il verdetto», asserisce il tecnico del Pomigliano. Domenica 6 marzo (ore 14.30) sfida alle nerazzurre. «Non è l’Inter dell’andata. Non ero in panchina. Erano reduci dal Covid e si allenavano via Zoom. Incontreremo una formazione che vorrà riscattare quella sconfitta (2-0 grazie alle reti della svedese Marija Banusic e dell’argentina Dalila Belen Ippolito domenica 3 ottobre). Giocheremo in trasferta e su un campo difficile come quello del Suning Youth Development Centre (in memoria di Giacinto Facchetti)». E una richiesta in vista della 16esima giornata. «Le ragazze devono mettere grinta e determinazione, si preannuncia un match di sofferenza», conclude Tesse, che non nasconde la sua felicità. «Sono contenta, perché riprendo il mio lavoro. Spero di centrare il nostro obiettivo stagionale: la salvezza», auspica fiduciosa.