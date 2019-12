Pomigliano, arriva Carfora

L’ASD Calcio Pomigliano comunica agli organi di informazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Giovanni Carfora, classe ’92, esterno d’attacco mancino. Carfora ha iniziato la stagione alla Scafatese nel girone B di Eccellenza, realizzando 4 gol e 6 assist. Il neo acquisto granata ha indossato le maglie di Afragolese, Gragnano, Vico Equense, Sant’Antonio Abate, squadra con la quale vince la Coppa Italia in serie D. Carfora, due anni fa, ha partecipato alle finali nazionali play off con l’Afragolese per tentare il salto in serie D. Ecco le prime parole di Giovanni Carfora ai microfoni della sala stampa: “Sono onorato di aver sposato il progetto Pomigliano della Famiglia Pipola , perché questo è un progetto serio e di prospettiva. Sono rimasto incantato da questa società. Adesso bisogna subito ripartire per cercare di risollevare la classifica di questa squadra che è composta da un organico di elevato pregio. Suderò la maglia in ogni gara, darò tutto me stesso per me, per la squadra e la società”.

