Tutto in gioco. Le due sconfitte maturate con le scaligere e le emiliane hanno ritardato il conseguimento dell’obiettivo stagionale. Quella salvezza possibile e a portata di mano per le ragazze del Pomigliano. «La gara con il Sassuolo ci ha lasciato degli spunti per migliorarci in queste due settimane di stop, dovute alla sosta per le Nazionali, che ci separano dalla partita con la Lazio», dichiara il tecnico Manuela Tesse.

Si giocherà il recupero della 17esima giornata Sabato Santo (16 aprile ore 14.30) tra le mura amiche. Il duello sarà trasmesso in diretta su TimVision. «Rispetto alla gara di Verona le ragazze hanno dimostrato di essere vive sotto l'aspetto della determinazione, della tenacia e della sofferenza», ricorda l’allenatrice di Sassari. «Al contempo abbiamo pagato la mancanza di concentrazione e di compattezza, dimostrata nella sfida contro l'Inter». Due ko che hanno rallentato la volata finale.

«Subire il primo gol su corner dopo appena tre minuti dall'inizio dell’incontro ci ha spezzato le gambe», ricorda Tesse. «Nel momento in cui potevamo riaprire la contesa a metà primo tempo, il rigore che ci è stato concesso e che abbiamo sbagliato ha neutralizzato la nostra spinta». Affrontata la quarta forza del campionato: sempre difficile misurarsi con le neroverdi. «Il Sassuolo ha dimostrato di essere un’ottima squadra. Colpita da una grande serie di infortuni, è stata rallentata nella sua corsa alla zona Champions, matematicamente ancora aperta», osserva il coach delle pantere.

Empoli a quota 20, Pomigliano subito dietro, staccato di una lunghezza, e poi Fiorentina a 18 e Napoli femminile a 15 punti. Chiudono la griglia la Lazio a 11 e il Verona già retrocesso a 4. «Sostanzialmente non è cambiato niente per quanto riguarda la classifica. Abbiamo a disposizione una gara in più da recuperare contro le biancocelesti, che si stanno dimostrando la formazione più in forma con 4 risultati utili in altrettante gare», conclude Tesse (nelle foto di Nicola Velotti).

Domenica 24 aprile Gaia Apicella e compagne saranno impegnate in Lombardia (ore 14.30) contro il Milan (20esima giornata), poi il match con la Fiorentina di Patrizia Panico al Gobbato domenica 8 maggio (21esima giornata), per chiudere definitivamente il campionato a Cercola la settimana successiva (22 maggio): super derby con il Napoli femminile. Sarà bagarre all’ultimo respiro.