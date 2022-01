Salutano Giulia Ferrandi e Federica Russo, arriva Ella Mastrantonio. Inizia così il nuovo anno per il Pomigliano. Qualche dettaglio da limare per la centrocampista australiana classe 1992, ex Lazio, e poi seguirà l’annuncio ufficiale. «In difesa c’è da migliorare sulle corsie laterali. Se riusciamo, possiamo inserire qualche giocatrice di prospettiva. Quello che funziona non deve essere stravolto», sostiene convinto Biagio Seno. «Abbiamo trovato una nostra identità, c’è un gruppo forte e affiatato. E’ giusto dare continuità», osserva il direttore generale granata.

Lecito guardarsi intorno. «Siamo sempre attenti e vigili a reperire qualche elemento valido per il futuro». Comincia la seconda parte di stagione tra speranze e aspettative. «Il nostro non è un mercato per destabilizzare quanto di buono hanno fatto da capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne», tiene a precisare Seno. Positivo il bilancio del 2021, oltre ogni più rosea previsione. La favola Pomigliano si è rivelata una solida realtà. «Dobbiamo continuare su questa strada», dichiara il valido dg.

Prima parte di campionato davvero esaltante. «Firmerei per totalizzare altri 13 punti nel girone di ritorno. Le squadre avversarie saranno più agguerrite. Ci sarà una concorrenza importante. Chi ci segue non è ancora condannato alla retrocessione, sta operando sul mercato e sta provando a risollevarsi». Sarà bagarre fino a domenica 15 maggio. «Lavorare con la solita umiltà che ci ha contraddistinto finora», la ricetta indicata da Seno. La gestione Panico si sta rivelando vincente, la squadra segue le indicazioni del tecnico. Si è trovata l’amalgama e si è raggiunto il giusto equilibrio tra le parti.

«Se per altri era considerata una scommessa azzardata, il Pomigliano si è mostrato fiducioso e ottimista nella scelta effettuata dal direttore generale, sostenuto dal presidente Raffaele Pipola. Domenico Panico ha sposato in pieno l’idea di calcio del club granata e come l’organico è stato imbastito. Abbiamo dato il tempo necessario all’allenatore di adeguarsi al calcio femminile e si è calato a dovere in tale dimensione. E’ diverso l’approccio rispetto al settore maschile, ma il binomio Panico-Pomigliano ci sta ripagando», nota orgoglioso Biagio Seno. «Possiamo confermarci nel 2022. Non dobbiamo cullarci sugli allori o vivere su quanto fatto in passato. Bisogna lavorare sempre per migliorarsi e implementare il progetto tecnico, senza mai adagiarsi su quanto concretizzato nel 2021. Abbiamo raggiunto dei risultati impensabili per una realtà nuova come la nostra».

Coesione e consistenza. «Quando ci sono idee, competenze e forze che si uniscono, una proprietà che crede nel lavoro del suo organigramma, nulla è impossibile. Non possiamo pensare a quello che è stato. Dimenticare quanto realizzato, per scrivere un 2022 alla grande». Mentalità vincente e aspirazioni elevate. «Partiamo da zero punti e proviamo a raccoglierne 13-15 per la salvezza. E’ il pensiero del club e il messaggio trasmesso alle giocatrici. Bene essere elogiati dalla stampa, però prevale la dura legge del campo». E del gol, come la celebre canzone degli 883.

Allo stadio Ugo Gobbato arriva la Juventus capolista domenica 16 gennaio. «Si preannuncia un filotto di tre gare impegnative, con le due trasferte contro Empoli (22 gennaio) e Roma (6 febbraio). Dobbiamo essere bravi a rosicchiare qualche punto in questo trittico. La sfida con le imbattute bianconere è una vetrina per le ragazze, un grande palcoscenico. Dopo la Coppa Italia dello scorso anno ritorna la Juventus per la serie A ed è un vero prestigio. Le pantere onoreranno l’incontro e si focalizzeranno sulla prestazione. Al 95esimo sapremo se siamo stati perfetti e fortunati», argomenta il direttore Seno.

Gruppo e individualità: non mancano le stelle come Marija Banusic. «Ci sono dei profili che hanno accettato il progetto a scatola chiusa. Da perfetti sconosciuti, da neopromossa, e in una cittadina da 40 mila abitanti alle porte di Napoli. Non era facile credere in noi e i complimenti ricevuti in giro per l’Italia hanno attestato la credibilità del progetto messo in piedi», rivendica fiero il dirigente campano. Dare fastidio in serie A il mantra del Pomigliano. «È lo spirito della nostra società: dare sempre il massimo. Le qualità sono ben visibili e si gioca con il massimo dell’impegno, così i risultati arrivano. Si raccoglie a lungo termine quanto seminato», predica il dg.

Effetto derby trascinante: vittoria in inferiorità, deciso da una argentina, con la maglia numero 10. «Contavano i tre punti. Ci fa piacere vincere sempre, non solo con il Napoli. Il primo storico derby in serie A rischiava di prendere una piega inaspettata con l’espulsione di Giusy Moraca. Eravamo padroni del campo, poi le ragazze hanno stretto i denti, si sono compattate. La partita poteva essere decisa soltanto da un guizzo di un fuoriclasse. Siamo soddisfatti, perché reduci da tre sconfitte consecutive. Non potevamo lasciare altri punti per strada. Le ragazze hanno dato il massimo per chiudere il 2021 nel migliore dei modi. Gara al cardiopalma ma sono le più belle».

Anche il Pomigliano ha la sua Belen, chiaro il riferimento a Dalila Ippolito, funambolica e risolutiva, sorpresa e rivelazione. «Alle ragazze piace stare al campo, stiamo ultimando i lavori alla palestra, già pronto il ristorante: il presidente Raffaele Pipola sta investendo nelle strutture. Stiamo sviluppando l’idea del calcio del futuro ma dobbiamo continuare a lavorare senza fermarci. Difficile andare su, facile precipitare negli abissi», conclude sorridendo Biagio Seno (nelle foto di Nicola Velotti). Paradiso Pomigliano.