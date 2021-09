Avrà modo e tempo di lavorare, conoscere l’ambiente, integrarsi. Agevolato anche dalla sosta in campionato, che riprenderà domenica 26 settembre con la trasferta in Liguria, in casa della Sampdoria (ore 14.30). Domenico Panico è il successore di Manuela Tesse sulla panchina del Pomigliano.

«Rispetto di tutti, paura di nessuno», dichiara il nuovo allenatore delle pantere. Alla prima esperienza nel calcio femminile, raccoglie una pesante eredità. «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo. Abbiamo poco tempo a disposizione ma riusciremo nel nostro intento», assicura fiducioso Panico, che nel recente passato ha allenato le giovanili di Napoli, Juve Stabia e Paganese. Esperienze maturate anche in Eccellenza con il Virtus Volla e con il Portici in serie D.

«Sono quasi 20 anni che alleno. Il pallone è uno solo con le stesse regole», osserva. Debutto previsto alla quarta giornata. «Sampdoria squadra forte con un tecnico preparato». Si misurerà subito con Antonio Cincotta, discepolo di Maurizio Ganz, Stefano Nava e Stefano Eranio.

Blucerchiate con tre punti in classifica, a seguito della vittoria conseguita ai danni della Lazio di Carolina Morace, granata ad uno, conquistato allo stadio Ugo Gobbato contro l’Empoli (2-2). «Sarà un’esperienza formativa, perché entro in un mondo nuovo, e allo stesso tempo sono molto entusiasta, per capire fino a che punto le mie competenze possono essere complementari nel nuovo cammino intrapreso», conclude Panico (nella foto di Nicola Velotti).

Ritorna al Pomigliano il preparatore atletico Euro Baracchi (un nome una garanzia), ex di Napoli femminile, Puteolana, Taranto, Pisa, Marcianise e Turris.