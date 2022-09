Guardando la classifica di serie A, si ritrovano in vetta Roma, Sampdoria e Fiorentina a punteggio pieno. Terzetto di coda composto da Pomigliano, Milan e Como a quota 0. Capitan Martina Fusini e compagne hanno affrontato le giallorosse allo stadio Ugo Gobbato (0-2) e le blucerchiate a Bogliasco (2-1). Inizio di campionato complicato per le ragazze di Nicola Romaniello.

«Ce ne usciamo con un pugno di mosche. Le ragazze hanno fatto una grande prestazione, abbiamo avuto parecchie occasioni», rivendica il coach campano. «Siamo passate in vantaggio, poi abbiamo preso gol su palle inattive: un calcio di punizione e un rigore», ammette l’allenatore granata, riferendosi al lunch match domenicale in Liguria. «Abbiamo creato tanto. La squadra c’è. Abbiamo imposto a tratti il nostro gioco e fatto una buona partita. Questo mi lascia ben sperare per il futuro», auspica fiducioso Romaniello, che assicura. «Daremo filo da torcere a tutti. Il nostro obiettivo è la salvezza», ricorda.

Chiuso il mercato mercoledì 7 settembre. Non è andata come previsto dal direttore generale Salvatore Violante. «Dispiace non aver avuto in extremis i rinforzi di cui necessitavamo. Il gruppo è questo. Lavoreremo per centrare la salvezza», avverte convinto la guida tecnica. «Dobbiamo migliorare diversi aspetti ma si parte da quanto di buono è stato fatto». Bicchiere mezzo pieno, dunque. Note positive. «Per l’impegno e l’abnegazione le ragazze meritano un plauso. Con il lavoro stiamo sopperendo a tanti gap», osserva Romaniello.

Sabato 17 settembre in programma la terza giornata. Le pantere affronteranno al Centro Sportivo Giacinto Facchetti l’Inter di Rita Guarino (ore 14.30), reduce dal 3-3 con la Juventus. «Impegno proibitivo sicuramente. Le nerazzurre sono un’ottima squadra. Andremo a fare la nostra onesta partita, cercando di combattere come nella sfida con la Sampdoria. Speriamo di tornare a casa con un risultato positivo», conclude Romaniello. Sarà la seconda trasferta stagionale.