Si gioca allo stadio comunale Romeo Menti e non al Gobbato. A Castellammare, a due passi da Lettere, da dove proviene Gerardo Alfano, al debutto sulla panchina del Pomigliano. Prima del fischio d’inizio è stato esposto in campo il cartellone arancione con la scritta «Io gioco alla pari», per sostenere la campagna «indifese», promossa da Terre des Hommes e dalla Figc. Con ben quattro ex giocatrici del Napoli femminile, la slovena Kaja Erzen, la bretone Sarah Huchet, il terzino Federica Cafferata (esordio recente in Nazionale nella sua Genova) e il portiere Rachele Baldi, superlativa ai fini del risultato, è la Fiorentina di Patrizia Panico ad aggiudicarsi il confronto. Passano di misura le toscane, grazie alla rete della calciatrice serba Milica Mijatović (44’), che batte la sua connazionale Sara Cetinja (0-1). Determinante il rigore parato dall’estremo difensore di Prato, che ha ipnotizzato sbagl (77’).

Quanta sfortuna per le pantere. Spazia sul fronte d’attacco la guatemalteca Ana Lucia Martinez. Al 25’ la sua fiammata. Rispondono le viola (in completo bianco) con Huchet al 34’: si coordina di destro la francese, ma il tiro a volo scavalca la traversa. Asse collaudato quello tra Herzen e Huchet: si oppone il numero 1 del Pomigliano (37’). Innesca la fuga Martinez, però il suo contropiede solitario non trova lo sbocco necessario (38’). Rischia la Fiorentina: salvataggio della transalpina Laura Agard, dopo il provvidenziale intervento di Baldi. E si riconferma la regola aurea. Gol mancato, gol subìto. La discesa di Margherita Monnecchi spiana la strada a Mijatovic, che insacca indisturbata. Si porta avanti la formazione ospite sul finire del primo tempo (44’).

Nella ripresa il copione non cambia. Si dispera Martinez, divorando il possibile 1-1 (51’). Mette a sedere Agard, manda fuori giri Alice Tortelli, controlla Baldi. Doppio cambio per entrambe le compagini (53’). Erzen lascia il posto a Jazmin Jackmon, entra Alexandra Jóhannsdóttir al posto di Parisi. Fuori Verena Amorim Dias e Veronica Battelani, dentro Alice Corelli e Debora Novellino. Alfano ridisegna lo scacchiere e le pantere accelerano. Altra duplice sostituzione (62’): salutano Mijatović e Cafferata, subentrano Michela Catena e Stephanie Breitner.

Daniela Sabatino prova a sorprendere la retroguardia campana (65’): solita opposizione di Cetinja. Gioco fermo al 73’ per il colpo al viso ricevuto da Zhanna Ferrario, la centrocampista che ha recuperato più palloni in serie A. Il club presieduto da Raffaele Pipola ha la possibilità di acciuffare il pari dagli 11 metri. Martinez viene toccata da Huchet in area: contatto sanzionato con il penalty. Sbatte sul muro eretto da Baldi il Pomigliano. Sbanda la difesa granata all’84’ e all’88’. Alfano cala la carta Hawa Sangare, ex Paris Saint-Germain. La Fiorentina rallenta e raffredda i ritmi, fa scorrere i 6 minuti di recupero. Rimedia il doppio giallo capitan Martina Fusini, ex di turno. Al triplice fischio le toscane abbracciano Baldi.