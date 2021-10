Vietato distrarsi. «Con il Verona test difficile, ma ci faremo trovare pronti», spiega alla vigilia della settima giornata di campionato Domenico Panico. Dopo la sosta per le Nazionali, riparte la serie A femminile. Domani pomeriggio (ore 14.30) le pantere ospitano le scaligere allo stadio Ugo Gobbato.

«Arriviamo all’incontro nelle migliori condizioni». Morale alto, buono il piazzamento in classifica. Di ritorno dai rispettivi impegni internazionali il portiere serbo Sara Cetinja, la centrocampista lituana Lucja Vaitukaityte e l’attaccante argentina Dalila Ippolito. «Abbiamo avuto tre ragazze che hanno giocato in settimana e che hanno fatto tante ore di aereo. La Ippolito è stata addirittura in Messico ed è rientrata solo giovedì, ritornando a lavorare con il gruppo. E’ arruolabile come Cetinja, che ha giocato due partite da titolare con la Serbia, e Vaitukaityte, che ha disputato un intero match contro l’Italia. Le ragazze si sono allenate e sono disponibili per la gara di domani. Potranno giocare, perché stanno bene a livello fisico», osserva l’allenatore napoletano.

In cerca di riscatto le gialloblu. «Il Verona è assetato di punti e verrà a Pomigliano per fare risultato. Sappiamo che sarà uno scontro difficile, poiché hanno tradizione e sono abituate a giocare a questi livelli. Lo scorso anno hanno ottenuto una salvezza molto importante», osserva Panico. Avversario esperto da non sottovalutare. «Nelle ultime sfide è andato anche in vantaggio sia con l’Empoli che con la Fiorentina. In avanti hanno delle giocatrici molto pericolose così come nell’intero organico», conclude il coach granata. Capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne proveranno a prevalere tra le mura amiche.