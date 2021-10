La resa delle nerazzurre, la gioia delle granata. Prova di compattezza e prestazione pratica. Tre punti e niente fronzoli. Compie una vera impresa il Pomigliano allo stadio Ugo Gobbato. Le pantere arrestano la corsa dell’Inter e firmano il primo storico successo in serie A (2-0), che coincide con l’esordio interno del tecnico Domenico Panico. Capitan Deborah Salvatori e compagne agganciano a quota 4 punti il Napoli femminile, che proprio contro le ragazze di Rita Guarino (ex Juventus) aveva rimediato un pesante 0-3 a Cercola.

Scossa alla classifica, balsamo per il morale. Si sgretola l’Inter sotto i colpi di Marija Banusic (65’) e Dalila Belén Ippólito (80’). Esce alla distanza la compagine campana, che nel secondo tempo trafigge Francesca Durante. Dopo la sostituzione di Giusy Moraca (64’) arriva il gol di super Banusic. Una stoccata di sinistro che pietrifica l’estremo difensore avversario (1-0). Imprendibile il piazzato all’angolino, scoccato dalla svedese di Uppsala, classe 1995, ex Chelsea, Beijing e Montpellier. Il raddoppio viene siglato dall’argentina Ippólito, classe 2002, ex River Plate e Juventus: sinistro sotto la traversa a fulminare Durante.

L’abbraccio e l’esultanza (nella foto di Nicola Velotti) sprigiona l’entusiasmo delle calciatrici del Pomigliano, che festeggiano al cospetto del pubblico amico. Chiamata nuovamente in causa, Durante scongiura il 3-0. L’ex Hellas Verona salva l’onore ed evita un ko mortificante.

Nel primo tempo partita bloccata sullo 0-0. Si rinnova la sfida. Durante interviene due volte su Banusic. Dalla distanza e in area, a mano aperta e con il piede sinistro. Coglie la traversa Gloria Marinelli (20’), che prova poi a sorprendere di testa Sara Cetinja, portiere serbo classe 2000.

Pomigliano e Inter entrambe con una gara in meno da recuperare: con la Sampdoria (sospesa per il nubifragio) e con la Roma (causa Covid-19). La camicia bianca e il cappellino hanno portato fortuna al debuttante Panico.