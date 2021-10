La prima gioia. Tre punti pesantissimi e meritati. Inizia con il piede giusto l’avventura di Domenico Panico alla guida del Pomigliano. «Sapevo di avere a disposizione un buon gruppo, ma soprattutto ho avuto da subito la sensazione che le ragazze mi seguissero», spiega soddisfatto il tecnico napoletano. Prima vittoria (e che successo!), una vera impresa allo stadio Ugo Gobbato.

Inter affondata grazie ad una bella prova corale e una prestazione convincente. «A prescindere dallo storico risultato, che ovviamente ci fa enormemente piacere, quello che mi lascia più felice è la performance delle ragazze. Sono fiero di averla giocata a viso aperto, contro una squadra così blasonata e forte, con coraggio e ricercando tutto quello che abbiamo provato negli allenamenti».

Euforia granata riposta su basi solide. Da incorniciare il primo trionfo in serie A, maturato contro una big del calcio italiano, allenata da Rita Guarino. E poi l'aggancio al Napoli femminile in classifica. «Dobbiamo pensare solo al nostro percorso, non è retorica», ribadisce convinto Panico, che ha concesso due giorni di riposo a capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne. Sabato 9 ottobre (ore 14.30) sfida esterna con la Lazio di Carolina Morace, poi il recupero con la Sampdoria giovedì 14 ottobre, prima del turno di Coppa Italia con il Tavagnacco domenica 17 ottobre.

«Avremo due impegni molto delicati, giocheremo contro due squadre assetate di punti. Dobbiamo preparare una partita alla volta, al massimo delle nostre potenzialità», avverte l’allenatore delle pantere (nelle foto di Nicola Velotti). «E’ stata una vittoria di tutti», replica soddisfatto. «Ragazze molto contente, che meritavano questa gioia per i tanti sacrifici che fanno, e per l’applicazione negli allenamenti». E un pensiero particolare. «Dedichiamo la vittoria ad Emanuela Schioppo, leader e giocatrice straordinaria, che purtroppo ha subito un brutto infortunio al ginocchio destro. Sarà costretta a stare lontano dal campo per diversi mesi», conclude Panico.