Sabato Santo in campo. Le ragazze di Manuela Tesse pronte alla sfida con la Lazio. Domani pomeriggio (ore 14.30) il recupero della 17esima giornata di serie A. In diretta su TimVision, le pantere si dichiarano desiderose di rilanciarsi. Allo stadio Ugo Gobbato arrivano le biancocelesti, reduci dalla vittoria di misura a Cercola con il Napoli femminile. A segno proprio Giulia Ferrandi (su rigore al 30’), ex centrocampista del Pomigliano.

«Ci aspetta una vera battaglia», spiega alla vigilia il capitano granata Gaia Apicella. «Stiamo preparando bene la partita e ci faremo trovare pronte», assicura il difensore numero 2. «Vogliamo tornare a fare punti davanti al nostro pubblico», avverte la giocatrice classe 1993. «Penso che la corsa salvezza sia ancora molto aperta e che le somme si potranno iniziare a tirare almeno dal prossimo turno di campionato, non prima», osserva Apicella.

Pomigliano a 19 punti in classifica, a una lunghezza dall’Empoli. Alle sue spalle la Fiorentina (avversaria della 21esima giornata) a 18, seguono le azzurre a 15, la Lazio a 11, chiude il Verona già retrocesso (4). «Riguardo il nostro calendario, abbiamo tutti scontri diretti da ora alla fine, ad eccezione di quando andremo a Milano la settimana prossima».

Lazio, viola e Napoli femminile: un trittico impegnativo per il club presieduto da Raffaele Pipola. Suona la carica Apicella. «La fascia di capitano in realtà non l’ho mai persa. Semplicemente con la precedente gestione venivano adottate determinate scelte, che avevano fatto sì che io sparissi completamente dai radar. Ma le ragazze e la società hanno sempre avuto grande rispetto del mio ruolo da capitano, che ho sempre ricoperto, anche nei momenti peggiori in cui non giocavo», conclude Apicella (nelle foto di Nicola Velotti).