Sorrisi e complimenti. Si prende la scena la centrocampista del Pomigliano, Liucija Vaitukaityte, perché è stata eletta migliore calciatrice lituana del 2021. Quello appena trascorso si è rivelato un anno davvero straordinario per la ragazza di Dusetos classe 2000. E non solo per il gol firmato contro la Fiorentina sabato 4 dicembre.

«Vorrei ringraziare la mia famiglia, in particolare mio padre, che ha profuso enormi sforzi e dedicato il suo tempo per consentirmi di giocare a calcio», ammette soddisfatta, sottolineando il forte legame parentale. Il prestigioso riconoscimento ricevuto le infonde ulteriore fiducia. «Un grazie anche agli allenatori incontrati nel mio percorso sportivo in questi anni», afferma la giocatrice che indossa la maglia granata numero 20.

Pedina inamovibile dello scacchiere di mister Domenico Panico, Liucija si sta rivelando essenziale nel gruppo capitanato da Deborah Salvatori Rinaldi. Non è passata inosservata la prima lituana nella storia della serie A femminile, tanto da lasciare il segno nella corsa salvezza. «Un ringraziamento speciale va al Pomigliano del presidente Raffaele Pipola», riferisce entusiasta Vaitukaityte. Colpo di mercato perfezionato dal direttore generale Biagio Seno, che ha creduto sin da subito nelle potenzialità della valida ragazza. «Ogni volta che scendo in campo porto sempre nel mio cuore i miei affetti più cari», conclude la centrocampista delle pantere, temprata alla battaglia (calcistica).

Sabato 5 febbraio (ore 14.30) la super sfida allo stadio Tre fontane contro la Roma, seconda forza del campionato alle spalle dell’imbattuta Juventus. Si preannuncia un duello certamente avvincente. Da non perdere in diretta TimVision.