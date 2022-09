Per il secondo anno consecutivo Martina Fusini indossa la maglia del Pomigliano. «Sono carica per questo nuovo campionato», spiega la calciatrice toscana. La gara con la Roma allo stadio Ugo Gobbato è già alle spalle. Testa ora alla sfida esterna con la Sampdoria domenica 11 settembre. Lunch match delle ore 12.30 in diretta TimVision.

«Ho deciso di sposare questo progetto per un altro anno e spero di poter replicare i successi della passata stagione», auspica fiduciosa la ragazza di Fiesole, capitano nel primo turno casalingo. Stagione 2022-2023. «Quest'anno il campionato è ancora più difficile e competitivo», afferma il terzino classe 1996. Nel palmares vanta una doppia impresa raggiunta in serie A con due squadre diverse: il Napoli femminile prima e il Pomigliano poi. «La salvezza resta il nostro obiettivo primario», avverte Martina.

Era del professionismo. «Finalmente si è raggiunto questo traguardo dopo anni di sacrifici. Il nuovo format non mi convince ma sarà da scoprire in corso d'opera», ammette Fusini. Certezze e perplessità non mancano. Affronterà il suo recente passato in Coppa Italia (8 gennaio 2023). «Il derby è sempre una partita speciale, soprattutto qui al Sud. A questo confronto ci penseremo quando sarà, ad oggi concentriamoci sul campionato. Quando arriverà il momento del derby, cercheremo di replicare i successi dell'anno scorso contro le azzurre». Condannate alla retrocessione, perchè battute all’andata e al ritorno.

Salvezza storica per le pantere, guadagnata contro un’altra compagine della stessa regione. «Era l'obiettivo della squadra e raggiungerlo all'ultima giornata nel derby campano è stato super emozionante», confida la calciatrice di Fiesole. Stretta di mano con il direttore generale Salvatore Violante e rinnovo in granata. «Mi trovo molto bene con il nuovo gruppo: tutte ragazze fantastiche. Riguardo mister Nicola Romaniello, come Domenico Panico, predilige il bel gioco e la palla a terra», conclude Fusini. La settimana sarà impostata a rodare schemi e automatismi.