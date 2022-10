Il Napoli di Luciano Spalletti demolisce il Sassuolo (4-0) allo stadio Diego Armando Maradona alla vigilia del 62esimo compleanno del compianto Pibe de Oro. Il Posillipo espugna la piscina Vassallo, superando il Bogliasco (9-10). Il Pomigliano batte il Milan di Maurizio Ganz (2-1). Insomma un sabato sportivo fantastico e il pubblico certamente non si annoia.

Tre punti pesanti per capitan Martina Fusini e compagne. Le pantere conquistano la seconda vittoria consecutiva e stagionale, conseguono il primo successo «interno». Si gioca in un meraviglioso stadio comunale di Palma Campania, un impianto all’inglese baciato dal sole con il Vesuvio sullo sfondo, per l’indisponibilità del Gobbato. Decide all’89’ Debora Novellino, figlia e nipote d’arte, che subentra al 78’ alla brasiliana Verena Amorin Dias, artefice del momentaneo pareggio (1-1 al 30’).

Le sensazioni era positive alla vigilia, come ha raccontato Tatiely Cristina Sena das Neves. E così è stato. Granata senza paura né timore reverenziale al cospetto di un Milan in tenuta bianca. Si salvano al 9’ le ragazze di Carlo Sanchez-Gerardo Alfano su calcio d’angolo, ma nulla possono sull’autorete di Angela Passeri (0-1), cagionato da Linda Tucceri Cimini (18’). Aveva reclamato un calcio di rigore ed espulsione la panchina campana per il contatto in area (13’) tra la polacca Małgorzata Mesjasz e Amorin. Per il gran caldo si dissetano le calciatrici sul rettangolo verde.

Riporta in equilibrio la sfida il numero 9, abile a superare Laura Giuliani. Cambia l’inerzia dell’incontro con l’espulsione della scozzese Christy Grimshaw, che prima commette fallo ai danni di Virginia Di Giammarino, poi protesta duramente con il direttore di gara, che non esita ad estrarre il cartellino rosso. Milan in inferiorità numerica. Termina la prima frazione con la grande occasione per le milanesi. Servita dalla danese Sara Thrige Andersen, spara alto Martina Piemonte.

Nella ripresa si rivela vincente la sostituzione del Pomigliano. Esce Amorim Dias ed entra Debora Novellino. Si concretizza l’azione solitaria della tarantina classe 1997 ed esplode la panchina granata. Settimo posto e 7 punti in classifica. «Fatima sempre con noi». Prestigioso successo con dedica per le pantere.