L’ottava giornata di serie A si disputerà allo stadio comunale di Palma Campania. «Una scelta obbligata da parte della società del presidente Raffaele Pipola dopo la chiusura dello stadio Ugo Gobbato. Si ringrazia l’intera amministrazione comunale palmese per l’impegno e la disponibilità dimostrata nel voler ospitare l’evento sportivo». Domani pomeriggio Pomigliano-Milan (ore 14.30) sarà ad ingresso libero, in diretta su TimVision, come di consueto.

A presentare il big match con le rossonere Tatiely Cristina Sena das Neves. L’attaccante brasiliana si è messa in luce nella gara esterna con il Parma, ha firmato la rete del vantaggio, sfornando assist e risultando la migliore in campo. Al primo anno in maglia granata già si è resa protagonista del primo successo stagionale.

«Se ne avrò la possibilità domani, ringrazierò in modo speciale Dio e mia madre, che mi ha sempre sostenuto», spiega alla vigilia Taty. I tifosi campani si aspettano un altro balletto in caso di gol e vittoria. «Ci aspetta una partita molto difficile contro un top club, ma credo che otterremo un buon risultato. Sarà un confronto molto bello”, assicura il numero 10, leader e trascinatrice.

Incognita rettangolo verde. Dal Gobbato al Romeo Menti, infine Palma Campania. «Il cambio di campo è complicato, ma presumo che non ci sarà alcun problema per la nostra squadra. Siamo concentrate sulla sfida che sarà estremamente importante per noi», avverte la giocatrice sudamericana classe 1996.

Morale alle stelle. Dopo la vittoria maturata in Emilia Romagna, capitan Gaia Apicella e compagne intendono ben figurare e non solo. «Penso che questo straordinario risultato abbia fatto molto bene alla squadra, ce lo siamo meritato per molto tempo, considerato tutto il lavoro che è stato fatto. Il gruppo è compatto e motivato», osserva Taty, che si è riscattata. Dal rigore fallito con la Fiorentina alla splendida prova contro le gialloblu. «Il penalty che ho sbagliato mi ha commosso molto, sono stata triste per giorni. In campo mi sforzo di aiutare le mie compagne, ho continuato a lavorare, e Dio mi ha assistito a Parma», svela la calciatrice credente.

«A Pomigliano mi sento bene, felice e motivata. E’ un'esperienza davvero straordinaria. La scelta di giocare in Italia è stata dettata dal fatto che il campionato di serie A è competitivo e interessante e ho sempre desiderato di giocare qui. Quando ne ho avuto l'opportunità, non l'ho sprecata affatta», racconta soddisfatta Taty. «Conosco molte parole in napoletano, ma le trovo un po' difficile», conclude il talento brasiliano. In campo parla il linguaggio universale del gol. Facile capirsi.