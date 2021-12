«Un bel mattoncino per la tranquillità». Scatta in piedi la panchina granata al minuto 82 e travolge letteralmente Dalila Belén Ippólito. Protagoniste allo stadio Ugo Gobbato le ragazze di Domenico Panico, artefici di una storica vittoria, un successo maturato in inferiorità numerica con una bella prova di carattere e di resistenza. «L’argentina numero 10 che segna al Napoli è il cerchio che si chiude», ammette soddisfatto il tecnico delle pantere.

«Capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne sono state straordinarie, perchè abbiamo giocato in 10 per 67 minuti», osserva orgoglioso Panico. Frenata l’emorragia di risultati dopo tre sconfitte consecutive. «Si è rivelata decisiva la scelta di sostituire un centrocampista per un attaccante. Ippolito ha dei numeri importanti e a partita in corso ha dato lo strappo giusto»», argomenta orgoglioso l’allenatore partenopeo.

Con Panico in panchina cinque vittorie, quattro insuccessi e zero pareggi. «La x latita e non è un caso, giochiamo ogni gara per vincere», ammette. «Abbiamo sofferto per l’espulsione di Giusy Moraca. Da ex ci teneva parecchio a questo match». Lecito il nervosismo, considerata la posta in palio davvero alta. «Il cartellino rosso ha scompaginato i nostri piani». Defezione pesante e imprevista sopperita al meglio. «Ho lanciato un messaggio chiaro alla squadra, inserendo una punta, per controbattere all’offensiva delle azzurre». Mossa strategica rivelatasi geniale. Una felice intuizione.

«Le ragazze hanno disputato un incontro di sostanza in inferiorità numerica», rivendica Panico, complimentandosi con le sue calciatrici. «Vincere uno scontro diretto ci lascia ben sperare per il futuro», auspica fiducioso, ben consapevole di avere a disposizione un mese intero per lavorare e ben undici giornate per centrare l’obiettivo salvezza. La classifica sorride al club del presidente Raffaele Pipola e il bilancio del 2021 risulta positivo. A pari punti con la Fiorentina (13), con una lunghezza di vantaggio sull’Empoli, a +6 dal Napoli di Lello Carlino.

«Avere gli stessi punti della Fiorentina e uno in più dell’Empoli vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. Ci manca qualche punticino contro la Sampdoria, il Sassuolo e le viola». Nelle retrovie tutto è ancora aperto ma la cultura del lavoro paga sempre. Operazione possibile chiudere il discorso salvezza. E poi si approssima la finestra di mercato.

«Il Pomigliano c’è e si sta consolidando nel movimento femminile. Emanuela Schioppo ha bisogno di tempo ma può essere considerata un nuovo acquisto, una giocatrice carismatica e forte di carattere», asserisce Panico. «Nel derby vittoria preziosa del gruppo contro una squadra importante come il Napoli», conclude Panico (nelle foto di Nicola Velotti). Sabato 18 dicembre (ore 12.30) turno di Coppa Italia con la Roma, seconda in classifica e seconda solo alla Juventus per qualità dell’organico.