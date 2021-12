Notte fonda per il Napoli femminile, splende il sole in casa Pomigliano. Firmano l’impresa le ragazze di Domenico Panico, che in inferiorità numerica per 67 minuti battono 2-1 le azzurre. Notevole il balzo in avanti delle pantere, che chiudono al meglio il 2021 con 13 punti in classifica. Si allarga così il divario con il club del presidente Lello Carlino, fermo a quota 7. Tanti rimpianti per la squadra allenata dalla coppia Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, che esce sconfitta dallo stadio Ugo Gobbato.

Storico primo derby in serie A per la Campania, vero e senza sconti. Treccine, colori, e in palio la salvezza. Decidono le reti di capitan Deborah Salvatori Rinaldi (11’), pareggio di Eleonora Goldoni (66’), magia finale dell’argentina Dalila Belen Ippolito (82’).

Scontro diretto e ultima gara del 2021. Si riprenderà il 16 gennaio 2022. Il Napoli si ostina ad indossare la maglia verde (come nella sconfitta interna con l’Empoli). Pettorina rosa per la spagnola Yolanda Aguirre, calzamaglia nera per l’argentina Soledad Jaimes.

Ci prova subito la compagine di casa con Giusy Moraca (3’) e Marija Banusic (5’). Colpisce di destro Rinaldi (11’) e porta in vantaggio la società presieduta da Raffaele Pipola. Reazione Napoli affidata alla spagnola Sara Tui, che impegna l’omonima Cetinja (in completo arancione): risposta in due tempi al 16’. Incanta e sorprende l’ex di turno Moraca con colpi di classe. Evdokija Popadinova recupera palla, si rinnova il duello Tui-Cetinja (25’).

Le azzurre insistono con una soluzione personale dell’attaccante bulgara. Colpo di scena al 33’. Resta in dieci il Pomigliano per l’espulsione di Moraca. Spintoni con la slovena Kaja Erzen ma il derby perde una protagonista. Il Napoli si proietta in avanti alla ricerca del pari: Erzen al 37’ (tiro respinto) ed Emma Severini al 38’ (fuori misura). «Uno a noi», Panico richiama l’attenzione dell’arbitro Claudio Panettella. Il Pomigliano non arretra il baricentro: controllo e conclusione in area di Banusic, vigila Aguirre (42’). Il primo tempo termina con il cartellino giallo alla statunitense Emily Garnier per il fallo commesso a centrocampo su Banusic (44’).

Nella ripresa cambi, dinamismo e maggiore vivacità. Panico cala il jolly Ippolito, fuori Zhanna Ferrario. Domenichetti-Castorina ridisegnano il Napoli a trazione offensiva. Sulla fascia sinistra Ilaria Capitanelli al posto di Garnier (58’). Fuori Rinaldi, dentro Valentina Puglisi (64’). Il Napoli arpiona l’1-1. Rocambolesco pareggio: cross di Popadinova, colpo di testa di Erzen, palla sul palo, Sejde Abrahamsson serve Eleonora Goldoni e tap in vincente.

Ancora sostituzioni. Out Popadinova, in campo Arianna Acuti (69’); al 71’ Gaia Apicella rileva Augustine Ejangue. Sceglie bene il tempo dell’intervento Cetinja su Acuti (73’), che prova ad incidere. Finisce fuori bersaglio la punizione di Erzen, guadagnata da Jaimes (78’).

La percussione individuale sulla destra di Ippolito cambia il corso del match (82'). La 19enne ex Juventus ruba il tempo, delizia con una ruleta e sigla il 2-1.

Doppio cambio (85’) e duplice mossa della disperazione: Maddalena Porcarelli e Sofia Colombo in luogo di Goldoni e Severini. Vano assalto finale del Napoli. Le speranze azzurre si infrangono sulla punizione di Sara Tui (91’). Dopo cinque minuti di recupero esulta il Pomigliano, mastica amaro il Napoli. E’ delle pantere il primo storico derby in A, vinto in inferiorità numerica.