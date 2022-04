Stile Conte. In molti hanno avvicinato Manuela Tesse all’ex tecnico di Juventus e Inter. Per carattere, grinta e filosofia di gioco. Entrambi sono stati premiati con il prestigioso riconoscimento della Figc, decretato dall’insindacabile giudizio dei colleghi allenatori. Quarta panchina d’oro per l’ex giocatore di Lecce, seconda panchina d’argento per l’ex calciatrice di Sassari. 30esima edizione da ricordare per la guida del Pomigliano, artefice della promozione delle pantere in serie A.

Complimenti. «Sono molto contenta, soprattutto perché l'attestato di stima viene dai miei colleghi», dichiara orgogliosa Tesse. «I premi personali fanno sempre piacere. Sono una motivazione in più per far bene, continuare ad aggiornarsi e crescere professionalmente», racconta soddisfatta. In carriera non è la prima volta per Tesse. «Ho già vinto in precedenza la Panchina d’argento da allenatrice della Lazio, quando riuscimmo a essere promosse in serie B», tiene a precisare.

Dedica speciale. Il pensiero corre agli affetti più cari. «Dedico la Panchina d’argento a mia sorella Marzia e ad Angela, la figlia del presidente Raffaele Pipola: tutte e due scomparse prematuramente alla stessa età per un brutto male». Tributo del cuore. «Dalla scorsa stagione ho sempre pensato che loro due si fossero incontrate lassù, da qualche parte. Questo pensiero mi ha dato sempre forza e mi piace pensare che sia stato questo il destino che mi ha fatto arrivare a Pomigliano», osserva Tesse.

Applausi sinceri. «Le ragazze sono state contente, perché questo è il premio di tutte loro, che hanno contribuito alla promozione in serie A». Sono seguiti gli apprezzamenti della società campana. «Il presidente Raffaele Pipola e il direttore generale Biagio Seno sono stati contenti e orgogliosi: è grazie all’incarico che mi hanno dato che ho potuto raggiungere questo traguardo», ribadisce Tesse.

Consegna a domicilio. In attesa di ripristinare in presenza la cerimonia al Centro Tecnico Federale, il premio verrà recapitato nelle rispettive sedi: quella degli Spurs per Antonio Conte, quella del Pomigliano per Manuela Tesse. «Gli scorsi anni la premiazione si teneva a Coverciano. Spero continui questa tradizione, perché nella prima edizione sul palco ho chiamato il mio idolo (Antonio Conte) a premiarmi. Sapere che è stato eletto anche lui come miglior allenatore e poter ritirare il premio insieme a lui, mi fa tornare bambina», conclude Tesse. Del resto il gioco del calcio è bello (e universale) proprio per questo.