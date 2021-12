Sguardo al futuro. Capitan Deborah Salvatori Rinaldi e socie progettano il nuovo anno con ottimismo. Torneranno in campo domenica 16 gennaio 2022 (ore 14.30) contro l’imbattuta capolista Juventus. Sara Gama e compagne attese allo stadio Ugo Gobbato alla ripresa del campionato.

Le pantere hanno chiuso il 2021 calcistico, giocando una gara di grande cuore e intensità contro le detentrici della Coppa Italia. «La Roma ha meritato di passare il turno, noi abbiamo dato tutto», spiega il tecnico Domenico Panico. «Sull’1-1 potevamo passare in vantaggio in un paio di circostanze», osserva l’allenatore napoletano, che ricorda soddisfatto. «Alleno un gruppo di ragazze straordinarie, che onorano la maglia in ogni partita».

Si apre la finestra di mercato. «La società presieduta da Raffaele Pipola è attenta e pronta. Se ci saranno delle opportunità per migliorare la rosa, sicuramente non si farà trovare impreparata». Panico confida nel lavoro meticoloso del direttore generale Biagio Seno.

2022 ormai alle porte. «Il girone di ritorno sarà più duro, i punti da ottenere più pesanti, ma ci faremo trovare pronti», assicura fiducioso il coach granata, che detta la rotta. «Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo», esorta Panico.

Pomigliano neopromossa in serie A, sorpresa e rivelazione del torneo. «Abbiamo una nostra identità ben definita, dobbiamo consolidarla ancora di più, per giocarcela su tutti i campi, come abbiamo fatto sempre nel girone di andata», conclude Panico (nelle foto di Nicola Velotti). Operazione salvezza alla portata.