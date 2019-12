Pomigliano, preso Bacio Terracino

L’ASD Calcio Pomigliano comunica agli organi di informazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Salvatore Bacio Terracino, classe ’90, esterno d’attacco. Bacio Terracino è reduce dalla vittoria, nel corso della passata stagione, del campionato di Eccellenza con il Giugliano, squadra con la quale ha iniziato, in serie D, la stagione 2019/2020. Il neo acquisto granata ha indossato le maglie di Vasto, Potenza, Genzano, Francavilla, Casoli, Nola, Procida, Picerno, Sessana. Con il Picerno, Bacio Terracino vince campionato e Coppa Italia. Ecco le prime parole di Bacio Terracino ai microfoni dell’ufficio stampa: “Sono felice di sposare il progetto Pomigliano, le parole del presidente Pipola e del mister mi hanno convinto nel fare questa scelta, ed eccomi qua! Adesso testa al prossimo match contro il Gragnano, massima concentrazione, dobbiamo pensare partita dopo partita, abbiamo bisogno di fare punti e di risollevare la nostra classifica. Darò il massimo per questa maglia e il tutto per tutto”.

Ultimo aggiornamento: 17:25

