Piccolo terremoto in casa del Pomigliano. In giornata hanno deciso di abbandonare la squadra ben tre giocatori, come si evince dal comunicato ufficiale: "L’ASD Calcio Pomigliano comunica di aver interrotto in maniera consensuale la collaborazione con i calciatori Massimo Ignazio Conte, Giuseppe Calabrese e Marco Biancardi. L’ASD Calcio Pomigliano ringrazia i calciatori Conte, Calabrese e Biancardi e augura loro le migliori fortune calcistiche".

