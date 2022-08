Tutto pronto. Debutto interno per capitan Gaia Apicella e compagne allo stadio Ugo Gobbato domani pomeriggio. Pomigliano-Roma e' la prima giornata di serie A (diretta TimVision ore 17.30): scatta dunque l'era del professionismo. Desiderosa di scendere in campo e dare il suo contributo Virginia Di Giammarino, new entry in maglia granata.

Citta' Eterna. «Sono nata a Roma», racconta la centrocampista classe 1999. Ed e' subito duello con le sue radici. «E' il primo anno con il Pomigliano, il primo di una lunga serie spero». Si mostra sorridente. Il suo passaggio in Campania e' stato ufficializzato con la firma del contratto, la stretta di mano con il direttore generale Salvatore Violante. Visite mediche ok e maglia esibita con fierezza.

«Mi sento a casa. Ho avuto la fortuna di incrociare i miei passi con delle compagne speciali», ammette Virginia. «Sono pronta per la gara contro la Roma: non vediamo l'ora di cominciare». Le giallorosse di Alessandro Spugna si presentano come l'anti Juve e potranno contare sui gol di Valentina Giacinti, vero bomber di razza e gia' capocannoniere. «Non temiamo niente e nessuno, ma dovremo prestare attenzione alla loro struttura organizzativa e al talento straripante dei singoli», suggerisce alla vigilia Di Giammarino.

Approccio. «Metteremo in campo grande abnegazione, spirito di gruppo e tanta cattiveria agonistica», assicura convinta la giocatrice allenata da Nicola Romaniello. «A Pomigliano ho trovato un ambiente molto familiare: le compagne mi hanno accolto come fossi già una di loro. E lo staff e il mister hanno una gran voglia di fare bene».

Maglia. «Ho scelto il 21, pur avendo avuto in precedenza il 20». Rammenta le passate esperienze. «Res Roma e Roma XIV sono state le parentesi prima della Lazio. Tutte mi hanno lasciato qualcosa. Alla Lazio, in particolare, credo di aver lasciato qualcosa anch'io».

Stagione 2022-2023. «Una squadra deve muoversi verso un'unica direzione: noi siamo focalizzate sulla salvezza. Il mio obiettivo coincide con quello di gruppo e intendo ripagare chi ha creduto in me per tutti gli sforzi fatti», conclude Virginia Di Giammarino.