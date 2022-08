Roma sul velluto, Pomigliano in costruzione. Netto il divario tra le due contendenti, diverso l’atteggiamento. Riparte la serie A TimVision nell’ultimo weekend di agosto con nuvole minacciose sullo stadio Ugo Gobbato, dove le capitoline passano 2-0 con le reti di Valentina Giacinti (primo gol in giallorosso) al 13’ e della brasiliana Andressa Alves da Silva al 35’. Succede tutto nel primo tempo, poi le ragazze di Alessandro Spugna controllano il match in scioltezza, sfiorando ripetutamente l’allungo nella ripresa.

Primo ko stagionale per capitan Martina Fusini e compagne. Il tecnico Nicola Romaniello dovrà lavorare per cercare in fretta la quadra, ma c’è tempo sufficiente per apportare i necessari correttivi. Nuova l’intelaiatura granata e dunque compagine ancora sperimentale.

In campo le tre ex Alice Corelli, Valentina Gallazzi e Chiara Manca, subentrata alla guatemalteca Ana Lucia Martinez, ex Napoli femminile e Sampdoria, al 58’. Roma in tenuta bianca.

Bastano 45 minuti alle vice campionesse d’Italia per archiviare la pratica. Si fa trovare pronta Giacinti sul cross della norvegese Sophie Román Haug. Agevola il raddoppio Federica Rizza: lo svarione difensivo spiana la strada al diagonale di Andressa (palo gol). Corre qualche pericolo di troppo la formazione campana.

Non cambia la sostanza nel secondo tempo. Cala soltanto l’intensità. Vicina al 3-0 la norvegese Emilie Bosshard Haavi (52’). Centra il palo Manuela Giugliano (60’). Sara Cetinja sventa la minaccia sulla conclusione della spagnola Paloma Lazaro Torres del Molino (76’). Di testa Giacinti sfiora la doppietta personale (80’): ancora il portiere serbo a dire di no. Pantere decise a riscattarsi con la Sampdoria nel prossimo turno.