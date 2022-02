Clamoroso in Toscana. L’Empoli supera 2-1 la non più imbattuta capolista Juventus e sorprende davvero tutti. E’ il risultato più inaspettato della domenica ma, si sa, il calcio non è una scienza esatta. Colpo di scena, dunque, allo stadio comunale di Petroio, che ridisegna la classifica nelle retrovie. Dopo le sconfitte con Milan (4-0) e Sassuolo (1-3), la Sampdoria (in maglia rossa) si rialza e passa di misura al Gobbato (0-1).

Come all’andata decide Stefania Tarenzi. L’attaccante di Lodi, classe 1988 ex Inter, buca di testa la retroguardia granata e sorprende Sara Cetinja (32’). Da calcio d'angolo il cross vincente della colombiana Yoreli Rincón. Primo gol firmato dal numero 27 nel 2022.

Le pantere abbozzano una timida reazione con la punizione della svedese Marija Banusic (38’) e il tiro di Martina Fusini (45’). Nella ripresa Giorgia Tudisco centra lo spigolo della traversa (57’). Tocchi di classe di Giusy Moraca ma non cambiano il corso della 15esima giornata di serie A. Le conclusioni di Banusic (nella foto di Nicola Velotti) non impensieriscono Amanda Tampieri e per le giocatrici di Domenico Panico matura la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Roma.

Le blucerchiate di Antonio Cincotta inanellano il settimo sigillo stagionale e salgono a quota 22 punti in griglia, distanziando di 6 lunghezze capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne, tallonate da Fiorentina ed Empoli (15). Napoli femminile a 14, a seguito del successo interno (2-1) contro il Verona, fanalino di coda, grazie alla doppietta di Romina Pinna, ex attaccante del Pomigliano, artefice della cavalcata promozione nella massima serie. Il match con la Sampdoria è iniziato con 5 minuti di ritardo: unanime il messaggio di pace e di vicinanza all’Ucraina.