Operazione aggancio. Sognano il riscatto, sperano nella rivincita. E il video alla vigilia di capitan Deborah Salvatori Rinaldi e di Zhanna Ferrario carica l’ambiente e chiama a raccolta i tifosi. «Ci aspetta una partita importantissima. Pomigliano-Sampdoria alle ore 14.30: veniteci a vedere in tanti». Cancelli aperti domani pomeriggio allo stadio Ugo Gobbato per sostenere le pantere nella delicata sfida contro le blucerchiate. «Iniziativa intelligente delle calciatrici, tese a promozionare la bella realtà calcistica campana. Siamo anche noi una eccellenza», rivendica orgoglioso il direttore generale Biagio Seno.

Giornata granata. In settimana le ragazze di Domenico Panico hanno visitato diversi istituti scolastici del territorio per trasmettere ai giovani i sani valori dello sport. Le giocatrici hanno incontrato gli studenti, rispondendo alle loro curiosità. Non sono mancati selfie e autografi. «E’ stato un vero successo, abbiamo ricevuto un riscontro positivo. Ragazzine entusiaste, genitori coinvolti. Risposta maggiore di quanto avevamo preventivato», spiega soddisfatto il dg del Pomigliano.

Di ritorno dalle rispettive nazionali Tori DellaPeruta, convocata dal tecnico Enrico Sbardella, che ha esordito in azzurro con l’under 19 nell’amichevole contro il Belgio. E poi la lituana Liucija Vaitukaitytè, che si è resa protagonista nella Turkish Women's Cup con la doppietta alla Bulgaria. «Valuteremo le loro condizioni», afferma Seno.

All’andata prevalse di misura la formazione ligure, grazie alla rete firmata da Stefania Tarenzi (75’) nel recupero del 14 ottobre 2021. La quarta giornata di serie A venne sospesa per il violento nubifragio che si abbattè sul campo sportivo Riccardo Garrone, intitolato allo storico presidente della Sampdoria. E poi il singolare episodio non sanzionato. Il pallone bloccato fuori area dal portiere Amanda Tampieri al 53esimo minuto di gioco.

«Sarà una gara complicata. La Sampdoria conosce bene la categoria con un tecnico valido come Antonio Cincotta e un organico di qualità. Dovremo fare attenzione alle loro ripartenze ed essere bravi a gestire la partita in maniera adeguata. Dovremo vincere il match in tutti i modi», conclude Seno.

L’incontro inizierà con cinque minuti di ritardo in linea con le disposizioni della Figc: un messaggio su larga scala di vicinanza e solidarietà all’Ucraina.