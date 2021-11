Doppia sosta. Spazio alla Coppa Italia e alla Nazionale. Torneranno in campo a dicembre capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne. Ultima trasferta del 2021 a Firenze (sabato 4) contro le ragazze di Patrizia Panico e ultimo turno allo stadio Ugo Gobbato per il super derby con il Napoli femminile allenato dal toscano Alessandro Pistolesi (domenica 12).

«Guardiamo al futuro con molta fiducia», spiega il tecnico Domenico Panico. «Abbiamo tre settimane per prepararci bene e fare lavori specifici con ogni atleta. Cercheremo di recuperare qualche infortunata come Livia Capparelli e la svedese Marija Banusic». Classifica incoraggiante. Pantere a quota 10, viola a 9, azzurre a 7. «Saranno due scontri diretti difficili e complicati. Ci faremo trovare pronti ma non reputo i prossimi impegni più importanti di quelli già disputati. Ogni partita ha la sua valenza, il campionato entra nel vivo», assicura l’allenatore granata.

Alla prima esperienza in serie A, cammino positivo delle campane, vera sorpresa del torneo. «Proveremo a metterci in una posizione di classifica che meritiamo, visto il gioco che stiamo esprimendo e quanto stiamo dimostrando in campo», osserva soddisfatto Panico. Solo elogi, zero critiche. «Non posso rimproverare niente alla squadra: le ragazze stanno procedendo bene. Abbiamo incontrato la seconda e la terza forza del campionato e le partite sono state equilibrate. In Emilia siamo stati in gara fino all’85esimo. Non posso che applaudire il gruppo».

Con le rossonere di Maurizio Ganz «abbiamo subìto due gol su palle inattive: calcio d’angolo e punizione. Pomigliano-Milan è stata una partita equilibrata», ricorda l’allenatore napoletano. Spavalde e mai timorose Giusy Moraca e socie (nelle foto di Nicola Velotti). «Abbiamo provato a mettere in difficoltà Valentina Giacinti e compagne con il nostro palleggio e la nostra manovra: ci siamo riusciti in parte nel primo e secondo tempo». Alla ripresa in Toscana. «Con la Fiorentina dovremmo avere più soluzioni», auspica Panico. A gennaio 2022 inizia il girone di ritorno con la capolista Juventus. Prima, però, fuochi d'artificio con il Napoli.