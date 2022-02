Le tracce d’entusiasmo non mancano, neppure le note positive. Ci può stare il ko con la Roma, seconda forza del campionato. Capitan Deborah Salvatori Rinaldi e compagne non si lasciano condizionare né turbare minimamente dall’esito con le giallorosse. Le differenze di classifica sono state ampiamente annullate per 65 minuti dal Pomigliano. In vantaggio con l’ex rossonera, che ha trasformato in maniera lucida il rigore, poi il momentaneo sorpasso (2-1), il pareggio capolavoro con la giocata fulminea di Tori DellaPeruta, infine il ritorno di Elena Linari e socie.

«Siamo consapevoli di aver disputato una sfida impegnativa contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Ci fa ben sperare la prova al cospetto delle capitoline. Abbiamo subìto le giocate delle singole attaccanti avversarie in zone del campo dove non siamo riusciti a contenerle. Non siamo stati perfetti su Paloma Lázaro al 70’ e al 74’, anche se la Roma ha meritato l’intera posta in palio», spiega il direttore generale Biagio Seno.

Una sconfitta indolore, che non impatta più di tanto, considerando la situazione in griglia: Sampdoria a 19, pantere a 16, seguite dalla Fiorentina (14), Empoli (12) e Napoli femminile (11). «Non facciamo drammi se con la Roma non abbiamo raccolto, ma alla ripresa contro le blucerchiate abbiamo l’obbligo di dare il massimo, per cercare punti salvezza», carica le granata il dg. «Si prospetta una partita difficile: è una buona squadra, allenata da Antonio Cincotta, che conosce bene la categoria. Match che va preparato bene e giocato meglio», auspica fiducioso Seno.

C’è margine fino a domenica 27 febbraio. «La serie A si ferma per la Coppa Italia e gli impegni delle Nazionali. Dobbiamo essere bravi a tenere alta la concentrazione in queste tre settimane. Da un lato può essere salutare dopo un ko, dall’altro interrompere e poi riprendere non consente di dare continuità al lavoro dello staff», avverte il dirigente campano.

Convocate il portiere serbo Sarah Cetinja, la centrocampista lituana Luicija Vaitukaityte, la fantasista argentina Dalila Belen Ippolito, ma potrebbe esserci qualche novità. «La statunitense Tori DellaPeruta si è rivelata brillante nei due spezzoni di partita, segnando rispettivamente contro l’Empoli e la Roma, in entrambe le circostanze in trasferta», sottolinea Seno. «Tori sta dimostrando entusiasmo e mette dinamismo in campo: vive il calcio con divertimento. Ci sono dei presupposti interessanti», conclude Seno.