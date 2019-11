Portici, esonerato il tecnico Chianese

Nell’ultimo turno, il Portici aveva agguantato in extremis un pareggio per 2-2 con la Vis Artena. Al netto di una classifica non brillantissima con la squadra in zona play out, destano stupore le modalità dell’addio, arrivato a pochi giorni dalla prossima sfida di campionato con il Trastevere. Di seguito l’annuncio ufficiale: la Ssd Portici, comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra, il signor Mauro Chianese. Il club intende ringraziare il signor Chianese per l’attività sin qui svolta e gli augura i migliori successi umani e professionali.

