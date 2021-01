Campania zona arancione, rinviata assemblea Figc regionale

Il prefetto di Avellino, Paola Spena, ha disposto il rinvio dell'assemblea regionale della Figc Campania per l'elezione del presidente (unico candidato l'uscente Carmine Zigarelli, irpino) e del consiglio direttivo che era stata programmata per lunedì 4 gennaio in un albergo cittadino in quanto la Campania è zona arancione e sono quindi vietati gli spostamenti in quella data.

La Figc Campania ha riprogrammato l'assemblea per domenica 10 gennaio al PalaDelmauro ma la votazione resta subordinata alla decisione del governatore Vincenzo De Luca sul "colore" della Regione Campania da giovedì 7 gennaio.

