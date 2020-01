Con la vittoria sull'Atletico Pagani per 4-1, il Massa Lubrense si porta nuovamente al primo posto in classifica. La Royal Acerrana, infatti, ha perso clamorosamente contro la Victoria Marra per 5-1. Il Massa, ora, ha 33 punti in classifica, mentre il Royal è fermo a quota 32. Il prossimo turno vedrà Libertas Csalnuovo-Massa Lubrense e Tramonti-Royal Acerrana.

