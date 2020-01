Nel girone A di Promozione, la Boys Caivanese è al terzo posto in classifica, cioè in piena zona play off. Nell'ultima gara di campionato, la Boys ha pareggiato in rasferta contro il Villa Literno 1-1. Il prossimo turno vedrà la squadra allenata da Dello Margio impegnata tra le mura amiche contro il Teano. Andare in zona play off sarebbe un buon risultato per poi giocarsi tutto negli spareggi extra-campionato per salire in Eccellenza.

Ultimo aggiornamento: 19:51

