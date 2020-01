Uno striscione di ultrà della Puteolana che incita alla violenza è comparso oggi a Pozzuoli in via Domiziana all'ingresso del popolare Rione Toiano. Questa la scritta: «Oltre le restrizioni vicini ai nostri colori... a Cardito con cinte e bastoni». Il riferimento è alla prossima gara di domenica valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza regionale con l'Afragolese.



Puteolana ed Afragolese si giocano il primato nel girone. Le due compagini stanno dando vita ad un testa a testa entusiasmante con i flegrei avanti di un punto. Ai tifosi flegrei è interdetta la trasferta per motivi di ordine pubblico e per alcuni precedenti.



L'episodio é stato duramente condannato dal sindaco della città flegrea, Vincenzo Figliolia: «Lo sport - ha detto - dovrebbe essere momento di aggregazione e crescita, non di incitamento alla violenza. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per risalire agli autori dell'ignobile striscione. Mi auguro che anche la società stia facendo di tutto per isolare questi indegni personaggi. Il sindaco ha dato disposizioni di rimuovere l'indegna scritta offensiva per una città ricca di storia sportiva». © RIPRODUZIONE RISERVATA