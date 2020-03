Puteolana e Afragolese, un duello che era bellissimo

La Puteolana 1902 sta disputando un ottimo campionato di Eccellenza, dove sta lottando a denti stretti con l’Afragolese per conquistare il primo posto nel girone A. Attualmente la vetta dista sette punti ed è occupata dai rivali rossoblu, quest’anno quasi perfetti e protagonisti anche nella Coppa Italia regionale. Se mai si dovesse riprendere, i granata tenteranno il tutto per tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote ai rivali, ma bisogna far presto: l’Afragolese in questa stagione non vuole lasciare nemmeno le briciole

