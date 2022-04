Puteolana, Palmese e Angri per la D: definita la griglia dei playoff regionali

L'ultima giornata della regular season in Eccellenza ha fornito gli ultimi verdetti definitivi nei tre gironi del torneo campano. Saranno Puteolana, Palmese e Angri a giocarsi i due posti in Serie D riservati alla Campania dalla Lega Nazionale Dilettanti. Si affronteranno in un girone triangolare con gare di sola andata - un turno casalingo ciascuna - che designerà appunto le due promosse.

La terza classificata accederà invece agli spareggi nazionali di Eccellenza, affrontando la seconda classificata del campionato di Eccellenza Basilicata. Ai playoff nazionali di categoria avrà accesso anche una seconda formazione campana, che verrà fuori dal meccanismo dei playoff “intergironi” e che affronterà la seconda classificata del campionato di Eccellenza Calabria.

Sono otto le squadre qualificate: seconda e terza classificata dei tre gironi, oltre alle due migliori quarte. Formano una classifica ordinata secondo vari criteri: piazzamento finale nel girone, media punti, differenza reti e maggior numero di gol fatti. La classifica determina dunque gli abbinamenti prima-ottava, seconda-settima, terza-sesta, quarta-quinta, con questi incontri in programma:

San Marzano-Ischia

Savoia-Scafatese

Audax Cervinara-Napoli United

Agropoli-Lions Montemiletto

In attesa che la Lnd Campania definisca le date, la formula prevede per i turni di quarti di finale e semifinale gara secca in casa della meglio piazzata nella graduatoria finale. In caso di parità al 90' si giocano i supplementari e in caso di ulteriore parità passa il turno la squadra con miglior piazzamento in graduatoria finale. Stesso discorso per la finalissima, con la differenza che in caso di parità dopo 120' si tireranno i calci di rigore.