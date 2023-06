Gennaro Rambone, al campo di San Gennaro dei Poveri la finale del torneo dedicato a lui

Venerdì 30 giugno sul campo di San Gennaro dei Poveri al Rione Sanità è in programma la finale del torneo dedicato a Gennaro Rambone, storico personaggio del calcio scomparso tredici anni fa. Nato proprio in questa zona popolare di Napoli, dopo una buona carriera da calciatore (con un passaggio in maglia azzurra), Rambone aveva collezionato una serie di importanti esperienze da allenatore. Decisivo, quarant'anni fa, era stato il suo contributo al fianco di Bruno Pesaola per la salvezza del Napoli, che lottò fino all'ultima giornata per scampare alla retrocessione in serie B.

Rambone era stato poi consulente del Marsiglia, presieduto da Bernard Tapie, per la preparazione atletica, prima di dedicarsi all'attività di opinionista televisivo, a livello locale e nazionale. Al torneo hanno partecipato Turris, Giugliano, Puteolana, Francavilla e per le scuole calcio Monteruscello, Real Scirea, la Calcio Mazzeo e la Fox Soccer Cercola. Organizzazione a cura della Dinamo Keller del presidente Francesco Castelli e del responsabile tecnico Vincenzo Troiano e della Msb Eventi di Gaetano Battiloro. In campo anche la rappresentativa regionale Under 18. A dare il supporto alla manifestazione anche la Figc Campania presieduta da Carmine Zigarelli, la Spaccanapoli Sporting e l'ingegnere Enzo Salzano, che ha messo a disposizione la struttura per le partite.

Venerdì 30, in occasione della finale, sarà premiato il giornalista Rino Cesarano, che cominciò la sua carriera al Corriere dello Sport seguendo la Paganese guidata da Rambone, una squadra che diventò un modello in serie C e sfiorò la promozione.