«Le ragazze sono pronte alla battaglia». In italiano il tecnico francese Dimitri Lipoff presenta la quarta giornata. Domani pomeriggio (ore 15) capitan Paola Di Marino e compagne affronteranno Ravenna in trasferta. «Sono molto contento», spiega alla vigilia l’allenatore classe 1984. Azzurre in vetta a punteggio pieno, dopo il tris di vittorie con Trento, Apulia Trani e Chievo Verona.

Primato solitario per le partenopee con due lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Emiliane 13esime in classifica. «La stagione è lunga, il campionato è molto difficile con 30 partite da giocare», ricorda il transalpino, il primo coach straniero nella storia del Napoli femminile.

Non mancano le insidie. «In serie B ci sono belle squadre e gli allenatori propongono un buon livello di calcio», avverte Lipoff, provando a tenere alta la concentrazione del suo gruppo. Intende proseguire la striscia positiva il club presieduto da Alessandro Maiello. «Tutte le gare sono importanti ancor più quella con il Ravenna», ribadisce convinto Lipoff, che si trova bene all’ombra del Vesuvio.

Preparata in dettaglio la sfida domenicale. «Tatticamente lavoriamo tanto, aspettiamo di esprimere un calcio migliore», conclude fiducioso Lipoff.