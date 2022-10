Primo pari stagionale, primo pareggio esterno e primo gol in azzurro per l’egiziana Samia Adam. Il Napoli femminile conserva il primato non più solitario ma in coabitazione con la Lazio. Nella quarta giornata di serie B per capitan Paola Di Marino e compagne matura l’1-1 contro Ravenna. Interrompono la striscia di vittorie le ragazze di Dimitri Lipoff, mantenendo la vetta della classifica. All’attaccante classe 1996 (35’) ha risposto Elena Mariani (83’).

Imbattute. In Emilia Romagna il club presieduto da Alessandro Maiello raccoglie un punto prezioso. Sabrina Tasselli schierata in porta al posto di Melissa Copetti. Esordio per Eleonora Oliva, impiegata come ala destra la croata Antonia Dulcic, con Martina Di Bari a guidare la difesa e Michela Franco a centrocampo.

Le padrone di casa provano a sorprendere la retroguardia partenopea. Si mette in luce Elena Mariani, prima con una conclusione alta, poi chiamando in causa l’estremo difensore carpigiano, che si oppone anche a Lorenza Scarpelli. Sono però le azzurre a portarsi in vantaggio. Tutto nasce dalla rimessa laterale di Aurora De Sanctis, la portoghese Adriana Gomes impegna Silvia Vicenzi, insacca nell’angolo Adam (0-1). Sfiora il raddoppio la lusitana al 41’: raccoglie il cross di Giulia Ferrandi ma il colpo di testa della numero 7 finisce di poco a lato.

Nella ripresa il tecnico transalpino si affida a Roberto Illiano, richiamando in panchina Oliva. Termina alta la conclusione di Francesca Barbaresi. Claudia Mauri subentra all’infortunata Dulcic, con Franco destinata in difesa. Le azzurre concedono campo e iniziativa alle avversarie, che acciuffano il pari con Mariani. Posta in palio equamente divisa.