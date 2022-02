Un sorriso può sconfiggere il razzismo. Questa è una storia nella quale c'è un po' tutto dentro. C'è il sorriso dissacrante di Khaby Lame, il blogger e influencer senegalese naturalizzato italiano, famoso per i suoi video su TikTok che con una sorriso rende semplice la vita complicata delle persone. Oppure quella di Victor James Osimhen, attaccante nigeriano del Napoli autentica forza della natura che grezzo tecnicamente si è via via affinato grazie al lavoro dei propri tecnici diventando una delle punte più affermate a livello mondiale. Oppure la semplice storia di Oshodin Osaboyen senior, quattordicenne punta del Micri di Casalnuovo, nato in Italia da famiglia nigeriana, come Osimhen, che con un sorriso ha dato un calcio al razzismo come Khaby Lame, dimostrando al mondo intero come questo male si può sconfiggere anche con il buon senso.

La partita è Micri-Olimpia Trotta del campionato di Under 15 regionale. Il risultato è 3-0 per i padroni di casa quando il portiere degli ospiti si avvicina a "Prince" il soprannome di Oshodin derivato da Boateng e lo insulta in modo razzista. L'arbitro se ne accorge ed espelle il portiere dell'Olimpia Trotta. Prince gli si avvicina e gli sussurra, sorridendo: «Perché mi hai insultato? Vedi che alla fine ci hai rimesso solo tu perché ora non giocherai più per un po' di tempo?» E Prince aveva ragione perché il giudice sportivo lo ha fermato per tre gare. Il tempo per riflettere sul valore di una sciocchezza fatta. Probabilmente un ricordo che resterà a vita nella mente del portiere del Trotta che prossimamente si comporterà di conseguenza.

«Un sorriso che ci ha insegnato tante cose - spiega il presidente del Micri, Michele Visone - Prince è un ragazzino nato in Italia da giocatori nigeriani e la famiglia che lo ha ora in affido gli ha insegnato valori ed il modo di affrontare queste situazioni. Molto, però, ha fatto anche lo sport. Lui era in una casa famiglia al calcio ci è arrivato perché l'assistente sociale lo ha segnalato ad Emanuele Maione. Una forza della natura. Potente atleticamente tanto che gioca con i ragazzini più grandi di lui. Da affinare tecnicamente ma sicuramente se avesse qualche anno in meno sarebbe pronto per i professionisti». Il Micri ci crede. «A settembre un episodio simile fu vissuto diversamente. Si arrabbiò, era deluso dal comportamento dell'avversario, ma il nostro allenatore gli fece capire che queste cose accadono e l'unico modo per sconfiggerle è renderle semplicemente inutili. Tu mi insulti? Io è come se non ti avessi ascoltato rendendo vane le tue parole. Prince ha capito ed il risultato è quello che è accaduto oggi». Un episodio che anche la Federcalcio Regionale ha voluto premiare. «Prince meriterebbe una medaglia - ha detto il numero uno del calcio regionale Zigarelli in ua videochiamata fatta al ragazzino del Micri. E' così che si deve reagire al razzismo. Poi ci pensa la giustizia sportiva a sanzionare». In verità le tre giornate di squalifica sono sembrate un po' poche al Micri. «Nulla contro il ragazzino avversario. Ha sbagliato ed ha pagato probabilmente rendendosi conto della stupidità. Ma le offese vanno punite in modo severo. Magari se si attacca un arbitro si beccano cinque giornate, con il razzismo solo tre. Se vogliamo debellare questo cancro anche dalle partite giovanili dobbiamo far pensare che prima di insultare bsogna pensarci bene altrimenti è tutto inutile»«.