Real Agro Aversa: arriva Fedele

Il Real Agro Aversa vince la concorrenza di numerose squadre (anche di categoria superiore) e porta in maglia granata il 26enne Aurelio Fedele che entra così di fatto nello scacchiere di mister Giovanni Sannazzaro e già domenica prossima, contro il Cellole, per l’ultima del girone di andata, potrà essere a disposizione, per ‘assaggiare’ subito il calore della torcida normanna.

Aurelio Fedele può giocare sia da terzino che a centrocampo: è un ragazzo coi piedi buoni e dopo le esperienze con Real Ortese e Virtus Liburia ha accettato il progetto del presidente Guglielmo Pellegrino. Con il direttore sportivo Paolo Filosa ha raggiunto subito l’accordo consapevole del fatto che il treno ‘Real Agro Aversa’ passa una volta sola. Fedele ha rifiutato club prestigiosi, accettando di far parte del gruppo granata per essere parte integrante della squadra che punta a vincere il campionato di Promozione, mirando già alla prossima stagione in Eccellenza.

Fedele si sta già allenando con la nuova squadra e dopo aver ottenuto il trasferimento dal Villa Literno vuole subito ritornare in campo. Ha gambe e testa dalla sua parte, è un calciatore che in questa categoria può fare la differenza.

Ultimo aggiornamento: 17:11

