Real Forio, Citarelli: «Mostrato carattere contro l'Afragolese»

Un Real Forio gagliardo perde di misura contro la capolista Afragolese. Una partita in cui la squadra di mister Citarelli non ha sbagliato quasi nulla e dove si è mostrata determinata e grintosa, ma ciò non è bastato ai biancoverdi per compiere l’impresa. Di questo e altro ne abbiamo parlato col tecnico Mimmo Citarelli. «Abbiamo giocato con la mentalità giusta da grande squadra, i ragazzi stanno crescendo lo dico sempre. Abbiamo concesso qualcosa, ma è ovvio, però anche noi soprattutto nei primi 20' di gioco pure noi potevamo andare in vantaggio abbiamo avuto delle buone occasioni. La mentalità sta cambiando. Siamo stati propositivi e i ragazzi hanno affrontato la gara così come c’eravamo detti in settimana ovvero che bisogna giocare, osare e soprattutto avere fiducia nei propri mezzi ed è quello che hanno fatto. Non a caso gli avversari li abbiamo persi alti e si sono divertiti, così come anche noi. Questo è lo spirito giusto. Siamo riusciti a sorprenderli e siamo stati in partita sempre, chi ha visto la partita ce ne darà atto, anzi a otto minuti dalla fine potevamo anche pareggiare».

Ultimo aggiornamento: 18:45

