Real San Giuseppe, addio playoff: sconfitta a tavolino contro Petrarca

Amara sorpresa di fine stagione per il Real San Giuseppe. Il giudice sportivo della Divisione Calcio a 5 ha accolto il ricorso del SynBios Petrarca Padova contro il club vesuviano, relativamente all'incontro disputato lo scorso 16 aprile. La società euganea aveva evidenziato l'impiego irregolare di Salas, che avrebbe dovuto scontare una squalifica risalente addirittura alla stagione 2017-18, quando l'atleta militava tra le fila dell'Alma Salerno.

Nella fattispecie, il “vice-bomber” del Real aveva maturato una squalifica in Coppa Italia a seguito del match tra l'Alma Salerno e il Bernalda. Secondo la normativa vigente all'epoca, Salas avrebbe dovuto scontare lo stop disciplinare nella stessa manifestazione, ma la squadra salernitana fu eliminata dalla competizione.

Il Real si era difeso davanti alla giustizia sportiva, facendo leva sul principio di “irretroattività” della nuova formulazione dell’art.21 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, entrato in vigore il giorno 02/09/2020. Un'eccezione tuttavia respinta dal giudice sportivo che, esaminando la mole di incartamenti prodotta dalla società ricorrente, ha anche respinto un'ulteriore eccezione del Real San Giuseppe.

Il club vesuviano aveva infatti sottolineato che Salas aveva scontato la squalifica nel corso dell'esperienza all'El Pozo Murcia in Primera División de Fútbol Sala (la Serie A spagnola). In particolare, aveva sottolineato che nel Certificato internazionale di trasferimento inviato dalla federazione iberica non c'era alcun cenno a pendenze disciplinari.

Tuttavia, il giudice ha evidenziato che all'atto del precedente trasferimento dall'Italia alla Spagna non era annotata alcuna pendenza disciplinare e dunque le assenze in gare ufficiali dell'El Pozo Murcia non possono essere considerate valide ai fini dello sconto della squalifica.

Per queste motivazioni, il giudice sportivo ha inflitto al Real San Giuseppe la sconfitta a tavolino per 0-6 nella gara con il SynBios Petrarca Padova. Un ko che preclude aritmeticamente al club vesuviano l'accesso ai playoff scudetto.

La società del presidente Antonio Massa ha reso noto che presenterà ricorso in tutti i gradi di giudizio, «al fine di rispettare il lavoro della stessa e il risultato emerso dal campo, non avendo infranto nessuna regola».