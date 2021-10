Real San Giuseppe al cardiopalma: Patias la pareggia a 2" dalla sirena

Real San Giuseppe vietatissimo ai deboli di cuore. La formazione vesuviana riesce nell'impresa di portare a casa un pareggio dopo essere andata sotto per 5-0 all'8' del secondo tempo. Un'impresa che reca in calce la firma di Alessandro Patias, matador di giornata con ben 4 reti, due delle quali nel giro di 12 secondi.

Incredibile remuntada per un Real che ancora una volta ha approcciato alla partita nel peggiore dei modi, subendo il primo gol di L84 dopo soli 15 secondi. L'esatto contrario di ciò che coach Tarantino aveva chiesto a più riprese ai suoi, ribadendolo anche nella conferenza stampa pre-partita.

Ma l'inizio shock è il preludio a un primo tempo in cui il Real San Giuseppe punge ben poco. Dopo il gol di Alan - che ribadisce in gol dopo un palo colpito dai suoi - la squadra piemontese costruisce qualche altra buona manovra, tenendo alta l'attenzione di Montefalcone. Il secondo e il terzo gol mantengono lo stesso copione del vantaggio di L84, con Dragone e Josiko che realizzano dopo un legno colpito da Cabeça.

Quest'ultimo smaltisce la delusione per i pali colpiti, realizzando la sua doppietta personale che porta il parziale sul 5-0. Potrebbe essere il colpo del ko per il Real, che invece si arma di pazienza e determinazione. Al 12' Micheletto trova una perla al termine di una rapida azione corale, con un mancino di rabbia per il primo gol gialloblu. Patias colpisce un palo, prima di dare il via al suo show personale.

Il 36enne pivot restituisce speranze ai suoi al 14', poi arriva al sontuoso poker personale con 3 reti negli ultimi 80 secondi: il cronometro si ferma rispettivamente a 18'39'', 19'46'' e 19'58'' per l'incredibile quanto inatteso 5-5, che restituisce a coach Tarantino una squadra che, pur partendo in sordina, ha dimostrato di saper trovare le giuste motivazioni per ribaltare anche le situazioni più difficili.