Real San Giuseppe, al via la stagione: Massa, «Vogliamo migliorarci ancora»

Conto alla rovescia per l'inizio ufficiale della stagione in casa Real San Giuseppe. La squadra del tecnico Fausto Scarpitti si ritroverà domani al PalaCoscioni di Nocera Inferiore per dare il via al lavoro precampionato. Squadra molto rinnovata quella gialloblu, che ha però tenuto in organico importanti pilastri della scorsa stagione come i vari Duarte, Bellobuono, Ercolessi, Salas e Patias.

Il presidente Antonio Massa riparte con grandi motivazioni, sulla scorta dei risultati dello scorso campionato. «Ormai siamo una realtà della Serie A e l'obiettivo della società è di consolidarsi e migliorarsi anno dopo anno. Nella scorsa stagione abbiamo chiuso, sul campo, al settimo posto e vogliamo migliorare questo risultato puntando ad arrivare tra le prime sei. Non vediamo l'ora che inizi questa nuova avventura».

Alla ripartenza non ci sarà un roster ancora completo, per stessa ammissione del massimo dirigente. Pronto a promettere che la società regalerà qualche altro colpo importante ai tifosi gialloblu. Massima fiducia su mister Scarpitti, «che sposa perfettamente il nostro identikit: giovane, ambizioso e preparato. L'arrivo di un professionista come Lino Somma consoliderà la nostra idea di club e ci darà una grossa mano dentro e fuori il perimetro di gioco».