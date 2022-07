San Giuseppe, Scarpitti allenatore: arriva dalla Sandro Abate Avellino

Fausto Scarpitti è il nuovo allenatore del Real San Giuseppe. Succede in panca a Carmine Tarantino, che aveva condotto i gialloblu alla qualificazione ai playoff, “cancellata” a tavolino dal ricorso del SynBios Petrarca Padova.

Classe 1975, Scarpitti è reduce dall'esperienza alla guida della Sandro Abate Avellino. Era subentrato nel novembre scorso a Gianfranco Angelini, riuscendo a risalire la china da una situazione di classifica a dir poco negativa fino al quinto posto al termine della stagione regolare.

In Serie A ha guidato l'Acqua e Sapone dopo aver lasciato il segno su altre due panchine: quella dell'Aesernia vincendo i campionati di C1, B e A2 e quella del CMB Matera ottenendo la promozione in Serie A.

Grande entusiasmo per mister Scarpitti, che ripartirà dalle importanti conferme già ufficializzate dalla società di patron Massa. «Abbiamo confermato calcettisti importanti per quello che hanno fatto nell'ultimo campionato, ma più in generale in tutta la loro carriera. La cosa che ho più apprezzato in ognuno di loro è stata la grande motivazione a far bene per la prossima annata. Vogliamo essere protagonisti nel prossimo anno, in particolare arrivando a disputare quei playoff già meritati a maggio. I tifosi vedranno una squadra che lotterà sempre e comunque contro qualsiasi avversario. Non possiamo garantire sempre i risultati, ma sulla voglia di vincere posso tranquillamente espormi».