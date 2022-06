Real San Giuseppe, altri due rinnovi: confermati capitan Duarte e Salas

In attesa di conoscere la nuova guida tecnica per la prossima stagione, il Real San Giuseppe prosegue nell'opera di costruzione della squadra. Un'opera giustamente avviata attraverso la conferma dei pilastri del torneo da poco concluso, che ha visto i vesuviani conquistare la Final Eight di Coppa Italia e - sul campo - i playoff scudetto.

Dopo le firme di Bellobuono, Ercolessi e Patias, la società del presidente Massa ha trovato l'accordo con capitan Duarte e con il Cholo Salas, quest'ultimo “vice-bomber” gialloblu alle spalle proprio di Patias. Squadra che vince non si cambia, dunque. O almeno non si stravolge, tenendo conto dei risultati ottenuti.

La dirigenza sta nel frattempo valutando diversi profili per la panchina. Il percorso di crescita avviato qualche anno fa non può non proseguire con obiettivi ancora più alti. E dunque c'è da attendersi un Real San Giuseppe pronto a giocarsi da subito importanti chance per ritrovare la qualificazione in coppa ma soprattutto partecipare ai playoff.