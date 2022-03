Real San Giuseppe, altro rinvio per Covid: salta la gara con Roma

Real San Giuseppe ancora falcidiato dalle assenze per Covid. La presenza nel gruppo squadra di alcuni atleti positivi ha indotto la Divisione Calcio a 5 a disporre il rinvio della gara esterna contro l'Olimpus Roma, da calendario in programma domani e valevole per la settima giornata di ritorno in Serie D.

La nuova data sarà comunicata nelle prossime settimane. Per il Real si tratta del terzo rinvio causa Covid. La scorsa settimana, infatti, la squadra del tecnico Carmine Tarantino ha dovuto saltare per causa di forza maggiore anche la partita casalinga contro L84 e il derby in trasferta contro Feldi Eboli.

Quest'ultima gara ha già una nuova data: le due società si sono accordate per scendere in campo il prossimo 29 marzo, con fischio d'inizio alle 20.

Il Real San Giuseppe non è l'unico club alle prese con casi di contagio nel gruppo squadra. Negli ultimi giorni la Divisione Calcio a 5 ha accolto le istanze di altri club, disponendo il rinvio a data da destinarsi delle seguenti partite:

Manfredonia-Meta Catania

Manfredonia-Feldi Eboli

Futsal Pescara-CMB Matera

SynBios Petrarca-Sandro Abate

Sandro Abate-Cormar Polistena

L84-Futsal Pescara

Cormar Polistena-Futsal Pescara