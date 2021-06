Real San Giuseppe, altro tassello: Imparato rinnova per altri due anni

Senza fretta, ma senza pausa. Procede su questo motto la programmazione del Real San Giuseppe per la nuova stagione agonistica. Un passo per volta, la società di Antonio Massa sta ricostruendo la squadra che sarà ai nastri di partenza della Serie A 2021-2022. Con l'obiettivo di disputare un torneo sicuramente meno sofferto di quello da poco andato in archivio, soprattutto a causa delle conseguenze del Covid.

Mario Imparato vestirà il gialloblu per prossime due stagioni. Il laterale classe 1992 ha impresso la sua firma nell'almanacco del Real San Giuseppe avendo realizzato il primo storico gol del club in massima serie. «Sono molto contento che la società abbia voluto rinnovarmi la fiducia per ben due anni - ha affermato Imparato -. Non è stato il campionato che ci aspettavamo per una miriade di vicissitudini, ma nella prossima annata sono sicuro che faremo un cammino di livello e saremo competitivi».

Chiosa affidata al massimo dirigente, che tiene a sottolineare che il rinnovo biennale dimostra la lunga gittata del progetto Real San Giuseppe, un puzzle che la società sta componendo per poter recitare un ruolo da protagonista nel prossimo torneo.