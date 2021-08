Real San Giuseppe, c'è Micheletto: il brasiliano in prestito dal Mantova

Il Real San Giuseppe ha ufficializzato il tesseramento di Leonardo Micheletto, classe 1999, in arrivo a titolo temporaneo dal Saviatesta Mantova. Il nuovo acquisto gialloblu compirà 22 anni il prossimo 8 agosto ed è un laterale mancino.

Nato a Videira in Brasile, ha collezionato già un'importante esperienza in Italia, approdando nel 2016-17 al Kaos Ferrara. In seguito, ha indossato le casacche di Kaos Reggio Emilia e Imolese, prima di un'esperienza biennale al Saviatesta Mantova, con cui ha realizzato 11 reti complessive.

Micheletto s'è detto entusiasta della scelta, avendo avuto modo di apprezzare la tifoseria vesuviana: «Ho già giocato al PalaCoscioni e il calore del pubblico mi ha impressionato. Ho già parlato con mister Tarantino, che mi ha raccontato del progetto e della squadra. E questo ha fatto la differenza nella mia scelta di accettare questa nuova sfida. Spero in una annata di grandi soddisfazione e che il fattore Covid-19 possa influire il meno possibile».

Il presidente Antonio Massa ha sottolineato le doti tecniche del nuovo acquisto, affermando con convinzione che il Real sta «mettendo i tasselli giusti di un mosaico estremamente affascinante. Nei prossimi giorni ci saranno altri annunci».